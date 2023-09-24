كريس إيفانز يتحدث للمرة الأولى عن زوجته ألبا بابتيستا وإليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - بينما يتجنب الممثل الأميركي كريس إيفانز عادة التعليق على حياته الشخصية، تحدث الممثل عن زوجته الممثلة ألبا بابتيستا في مقابلة أجراها قبل حفل زفافهما.



وبعد أيام من عقد قران الممثل وألبا بابتيستا في حفل خاص، تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول علاقتهما الرومانسية من قبل الممثل نفسه.

وفي مقابلة مع GQ، أجريت قبل حفل زفاف الزوجين في 9 سبتمبر، شارك إيفانز نظرة ثاقبة لفصله الجديد بعيدًا عن مجموعات الأفلام.

وقال: "لم أعمل طوال العام ولا أخطط لذلك، وهو أمر جميل. صديقتي التي أمتلكها منذ فترة، عندما بدأنا المواعدة. ...كنت أقول: "نعم، أقوم بفيلم واحد في السنة. أحاول ألا أعمل أبدًا الآن.وبعد ذلك، بعد بضعة أشهر من المواعدة، حدث انفجار، خمن ماذا؟ نحن نعيش في أتلانتا لمدة عام. استعدوا".

يتذكر الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، والذي أنهى عقده مع Marvel مع فيلم "Avengers: Endgame" لعام 2019: "وحتى عندما كان ذلك العام يحدث، كنت مثل يا رجل، لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا".