موقف طريف من طفولة إسعاد يونس يجمعها بعبد الحليم حافظ

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الاعلامية والممثلة المصرية إسعاد يونس عن موقف طريف جمعها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ الملقب بالعندليب، والذي كانت تجمعه علاقة صداقة بوالدتها. وروت يونس خلال لقائها مع الاعلامي محمود سعد في برنامج على احدى المنصات ان العندليب كان يتردد على منزلهم لزيارة الاسرة وكان يتمتع بخفة ظل.

كما كان يدللها في صغرها، مشيرة إلى أنها ذهبت معه ذات مرة لحضور انتخابات ما في المسرح القومي. أضافت إسعاد يونس أن العندليب حملها على عنقه وسار بها في الحديقة الخارجية للمسرح، ولكنها شعرت بالجوع فضربت بيدها بلطف على رأسه لتخبره بذلك: "ضربت على رأسه كده وقلت له أنا جعانة".

ذهب واشترى لها سندويتش من الفلافل، ولكنها أوقعت ببعض مكونات السندوتش على رأسه ليذهب إلى والدتها ويمازحها قائلا: "معقولة شعري هينبت طعمية".

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