لن تصدق المبلغ التي تقاضته كايتي بيري مقابل حقوق ملكية أغانيها

ميرنا وليد - بيروت - باعت الفنانة العالمية كاتي بيري للتو حقوقها الموسيقية لشركة "Litmus Music" مقابل راتب ضخم مكون من تسعة أرقام.

باعت كاتي بيري للتو حقوق موسيقاها، بما في ذلك أغاني مثل "Teenage Dream" و"Hot N Cold" و"California Gurls" إلى شركة "Litmus Music"، التي انطلقت في عام 2022 وشارك في تأسيسها رئيس شركة "Capitol Records" السابق دان مكارول. مقابل 225 مليون دولار.

وقال دان مكارول في تصريح: "إن كاتي بيري صاحبة رؤية إبداعية كان لها تأثير كبير في الموسيقى والتلفزيون والأفلام والعمل الخيري. ويشرفني جدًا أن أتعاون معها مرة أخرى وأن أساعدها". تدير عباد الشمس ذخيرتها المذهلة".

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