بالفيديو - وائل جسار ينجو بإعجوبة من إصابته برصاص طائش

ميرنا وليد - بيروت - غالباً ما نسمع عن وفاة ضحايا برصاص طائش، إما بحفل زفاف، نجاح، أم عزاء، وهذه المرة الضحية كادت أن تكون شخص معروف ومحبوب من قبل عدد كبير من الناس، وهو الفنان اللبناني وائل جسار، والذي كشف من خلال فيديو نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أنه توجه إلى البقاع ليزور والدته وكاد أن يصاب برصاص طائش، وقال: "أنا طلعت على المنطقة لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الجنينة وكان في زفة وعُرس، كانوا يدقون الرصاص ابتهاجًا بالزفاف هذه الرصاصة كانت يا تقتلني يا قتلت أمي يا زوجتي أو أخي".



وتابع: "إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة وحياة الناس، وبنضرب رصاص في الزفاف؟، هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت والدي يا زوجتي يا أخي، ابتهاجكم بالزفاف يكون بالورد والفرح بس".

وأضاف جسار: "أرجوكم ما تستخدموا الرصاص في حفلات الزفاف، لو واحد ماشي على الطريق هتقتله هالرصاصة، بكل محبة بقولكم بلاها قصة الرصاص، لأن كان ممكن أخسر حياتي أنا أو مرتي أو أمي أو خي، فبتمنى منكم يكون هذا الشيء، لو بدنا نفرح، نفرح بالورد والسعادة مش بالرصاص".