لقاء الخميسي: عمري ما فكرت في الانتحار وابني بيخليني أعيط كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن العديد من أسرار حياتها، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المعروض عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقالت لقاء "عمري ما فكرت في الانتحار، وابني بيخليني أعيط كل يوم، وشايفة إن أي حد يضايقني يخبط راسه في الحيط".

وتابعت لقاء الخميسي: كل يوم بكلم نفسي، وبقول أنا لقاء الخميسي وبحبني، وبكلم ربنا، ودا حصل لأني بقيت أحب نفسي مؤخرًا، لاني مكنتش بحب نفسي زمان.

كما تحدثت لقاء الخميسي عن تصريحات فنانة شابة، بشأن ترشيحها لتقديم مسلسل راجل وست ستات، قبل لقاء الخميسي، إذ قالت: اللي يتكلم يتكلم وماله أنا نجحت ولا لأ، مببصش أنا للغيبيات دي، شوفت الفيديو الفنانة دي، لكن مردتش، في النهاية مين اللي عمل المسلسل، لقاء ولا هي، كلامها كله مش مظبوط.

أما عن قلة أعمالها الفنية في الفترة الأخيرة، فقالت: اخترت أريح وعمري ما قلت هي ليه واحدة زيي مبتمثلش؟!، عمري ما ندمت على أي تصريح قلته، أنا طول الوقت بتهاجم، والصحافة الصفرا بتدور على أي حاجة، لو كحيت هيقولوا لقاء كحت عشان كذا.

جدير بالذكر أن أخر أعمال لقاء الخميسي كان دورها في مسلسل "أجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.