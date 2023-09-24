مروة ناجي برفقة هالة صدقي ومينا مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت المطربة مروة ناجي صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، برفقة الفنانة هالة صدقي والفنان الشاب مينا مسعود.

وعلقت مروة على الصور: "ميرو مع علاء الدين، وحبيبة قلبي الملكة صفصف".

وتحيي الفنانة مروة ناجي حفلا غنائيا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بنخبة مختارة من الأناشيد والابتهالات التي تحتفي بمولد الرسول الكريم، وتعبر عن مكارم الأخلاق والتعاليم السمحة للدين الإسلامي، منها: برضاك يا خالقي، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، أم النبي، القلب يعشق.