"خشبة المسرح تشهد على قصة حبنا".. روجينا توجه رسالة لأشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كرمت الفنانة روجينا بـ مهرجان المسرح العربي الذي أقيم في المعهد العالي للفنون المسرحية، عن مسلسل "ستهم"، الذي شاركت به في السباق الرمضاني لعام 2023.

وشاركت روجينا، متابعيها مقطع فيديو من حفل التكريم أثناء تسلمها الجائزة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووجهت رسالة شكر لزملائها وقالت: "بشكر ربنا وسعيدة إني بتكرم في دورة تحمل اسم أشرف زكي.. وبشكر زمايلي في المعهد اللي لولاهم مكنتش هكون بتكرم هنا".

و وجهت رسالة شكر وتقدير لزوجها أشرف زكي قائلة: "اللي يستحق التكريم ده الدكتور أشرف زكي.. ولولا أشرف زكي العمل ده مكنش هيشوف النور لأنه كان بـ يقوينا كلنا.. ويقولنا هتنجحوا.. وفكروا في النجاح، بشكرك يا رفيق الرحلة يا سندي وحبيبي والخشبة دي تشهد على قصة حبنا".

يذكر أن مسلسل "ستهم" هو بطولة: روجينا، نانسي صلاح، محمد عبد الحافظ، سلوى عثمان، ياسين التهامي، غادة طلعت ونخبة من النجوم ، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.