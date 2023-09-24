"هتشتم هشتم".. لقاء الخميسي: أي هجوم له علاقة بمحمد عبدالمنصف بيجنني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

روت الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل بداية علاقتها بزوجها اللاعب محمد عبدالمنصف، إذ أشارت إلى أنهما تقابلا صدفة، وبعدها تكرر اللقاء، وبدأت شرارة الحب بينهما.

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المعروض عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قائلة: أول ما بصيت لعينه حسيته طيب ونحنوح، هو اللي قالي في الأول بحبك، واتقابلنا صدفة في كافيه، بعدها خرجنا ولعبنا تنس، لقيته بريء براءة غير طبيعية، كنت بقول هو الراجل ده ممسكش إيدي ليه؟، وليه طول الوقت بيبص لي في عيني بس، اليوم اللي مسك فيه إيدي هو اليوم اللي باسني على خدي وقالي فيه تتجوزيني، كان بقاله 6 شهور ممسكش إيدي.. مش عارفة ليه.

وتابعت لقاء الخميسي: أي هجوم له علاقة بمحمد عبدالمنصف بيجنني، أول ما حد بيجي على طرف عبدالمنصف بقوم في الناس قومة رجل واحد، هتشتم هشتم مبسكوتش، مش هشتم بطريقته عشان مستوايا ميتدناش، لكن هعرف أردلك الإهانة، أنا وأوسا شخص واحد، وعمري ما سيبت بيتي، لأن العيال بتتوجع وملهمش دعوة بالمشاكل بينا.

كما تحدثت الخميسي عن مميزات زوجها: طيب زيادة عن اللزوم، هو وأهله طيبين، عنده رضا وسماحة وهادي، بغير عليه جدًا وعلى الله أشوف وش واحدة جنبه، وهو مكانش بيغير عليا الأول، لكن دلوقتي بيغير عليا زيادة على اللزوم.

وفي سياق آخر، أكدت الخميسي، أنها كانت تتمنى تقديم السيرة الذاتية للسندريلا سعاد حسني: كانت فنانتي المفضلة، كان نفسي أعمل سيرتها الذاتية، لأنها كانت صاحبة أبويا، وجدي اللي اكتشفها، لكن مزعلتش لأنه المسلسل كان رزق منى زكي ومثلته حلو.