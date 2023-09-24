لقاء الخميسي: أنا مصرية ومسلمة بالوراثة والنقاب غير مذكور في القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن ديانتها، وأشارت أنها تعتنق الديانة الإسلامية لأن والدها مسلم، وأنها ولدت وجدت والدها مسلمًا فورثت منه ديانته مثلما ورثت جنسيته.

وقالت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المعروض عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: إحنا بنورث ديننا، حد مبيورثش الدين من الأب، أنا مصرية بالوراثة ومسلمة بالوراثة، وأخدت دين أبويا، هل ده لي علاقة بالتقليل من اني مصرية، أبدًا أنا فخورة إني مصرية، هل ده تقليل من ديني؟!، أنا واضحة بشكل كافي ومش مجبرة أقول حاجة ليها معنى تاني، إحنا واخدين ديننا بالوراثة.

وتابعت لقاء الخميسي: كان ممكن اصحى من نومي ألاقي أبويا مسيحي وأبقى مسيحية، أنا مخترتش الناس بتعاقبني ليه؟، لو ليا جار مسيحي أنا مبحبوش بعاقبه ليه؟، هو ماله هو صحي لقى أبوه مسيحي المفروض ينتحر أو أموته مثلا؟!، هي دي الفكرة القبول، الحكاية كان فيها تورية أنا مسلم بالوراثة والمسيحي مسيحي بالوراثة، وأنتيم عمري مسيحي وبتعامل معاه وأنا بحبه.

وأضافت لقاء الخميسي: النقاب غير مذكور في القرآن، وعمري ما قلت إنه مُبتدع، وربنا قال "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، هي حتة قماشة على الصدر.

يُذكر أن أخر عمل شاركت لقاء الخميسي في بطولته كان مسلسل "أجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.