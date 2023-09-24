وائل جسار ينجو من الموت بعد إطلاق النار في حفل زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روى الفنان وائل جسار تفاصيل نجاته هو وأسرته من الموت بسبب إطلاق رصاص في حفل زفاف أثناء زيارته لوالده ووالدته.

ونشر وائل فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقال من خلاله: "امبارح أنا طلعت على منطقتي لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الاستراحة وكان في عرس، كلنا بنعرف ابتهاجًا العرس بيقوصوا، هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت الوالدة يا قتلت مرتي أو أخي".

وتابع وائل جسار: "إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة الناس وحياة الناس، ابتهاجكم بيكون بالورد والفرح بس ما يكون في رصاص".

وتابع: "أرجوكم ما تستخدموا الرصاص، لو واحد ماشي على الطريق هتقتله هالرصاصة، بكل محبة بقولكم بلاها قصة الرصاص، لأن كان ممكن أخسر حياتي أنا أو مرتي أو أمي أو أخي، فبتمنى منكم يكون هذا الشيء، لو بدنا نفرح، نفرح بالورد والسعادة مش بهيك شي".