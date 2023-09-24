"الذنب".. مسلسل جديد يجمع درة وهاني سلامة على إحدى المنصات قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد النجمة درة لبطولة مسلسل جديد يحمل اسما مؤقتا "الذنب"، مع النجم هاني سلامة، ليجمعهما العمل من جديد بعد اشتراكهما من قبل في أكثر من عمل فني.

العمل مكون من ١٠ حلقات وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، عن قصة الكاتبة شاهيناز الفقي وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك في البطولة: ماجد المصري وبسنت شوقي وريم سامي، إلى جانب ترشيحات أخرى لم يتم الكشف عنها، على أن ينطلق التصوير الفترة المُقبلة.

جدير بالذكر أن درة وهاني سلامة التقيا من قبل في فيلم "الأولة في الغرام"، "نصيبي وقسمتك"، ومسلسل "بين السما والأرض".