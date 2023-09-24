شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين ورحمة أحمد ضيفا شرف مسلسل "على باب العمارة" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنانان أحمد أمين ورحمة أحمد كضيفي شرف خلال أحداث مسلسل "على باب العمارة" الذى يعد أحدث أعمال منصة watch it الأصلية والمقرر عرضه على شاشتها بدءًا من يوم 4 أكتوبر المقبل، حيث يدعم الثنائى الفنان حاتم صلاح في أولى بطولاته البدراما بعدما عمل مع أحمد أمين في مسلسل "الصفارة" ومع رحمة أحمد في "الكبير أوى" الجزئين السادس والسابع.



احمد امين

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.