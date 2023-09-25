بالفيديو - وعد تطرح "عايزاك على انفراد" وتحقق هذا الرقم بأربعة أيام

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السعودية وعد منذ اربعة ايام اغنيتها الجديدة "عايزاك على انفراد" الاغنية باللهجة المصرية وتلاقي نجاحاً كبيراً بعد طرحها على يوتيوب اذ حققت عدد مشاهدات فاق الـ300 الف مشاهدة. الاغنية من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي. وتقول كلمات الاغنية:

عايزاك على إنفراد

سيب كُل الناس وقوم هل عندك إعتراض !

إن العالم فى كوم

وانت لوحدك فى كوم

ده انا أموت لو زعلك زاد

ده أنا ألف وراك بلاد عشان انت تعز عليا وتِلزمني

ده مأثر فيا مِأزمنى

مش ح أمشي أنا غير ما تكلمني

وانا بالي طويل



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