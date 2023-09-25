ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان الاماراتي حسين الجسمي والفنانة السعودية داليا مبارك حفلاً غنائياً ليل السبت في أبو ظبي في الامارات، امتعا خلاله الحضور بمجموعة من أروع أغانيهما وسط أجواء احتفالية. البداية مع الفنانة داليا مبارك التي قدمت أحدث أغانيها "يا ليل يا عين" و"حالة نفسية" و"تشتاق روحي"، كما أدت عدداً من أغاني عمالقة الفن والزمن الجميل، وأهدت الإمارات في نهاية فقرتها أغنية "الله يا دار زايد".

ولاحقاً ابهج الفنان الاماراتي حسين الجسمي الحضور بأغنياته المتميزة في الكلمة والالحان، قدم الجسمي فقرة العزف الغناء المنفردة على آلة البيانو، وقدم مجموعة من الأغنيات بإحساسه المتفرد، شاركه بها الجمهور في الغناء والطرب.

وحرص الجسمي على تقديم اغنية بمناسبة حلول اليوم الوطني السعودي مع تاريخ حفله، حيث قدم تهانيه وتهاني دولته الإمارات بهذه المناسبة الغالية، وقدم أغنية خاصة على المسرح بارك بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذا اليوم التاريخي للمملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر حفل غنائي يجمع حسين الجسمي وداليا مبارك في أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.