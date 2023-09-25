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ياسمين صبري: "أنا شخصية مرنة وطورت كتير من نفسي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة ياسمين صبري إنها "طورت" كثيرا من نفسها خلال السنوات الماضية.

وأضافت "ياسمين" في برنامج الحكاية والذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا بحب السفر، وشغلي كله سفر مش التمثيل، أقصد الشغل التجاري والإعلانات اللي أنا سفيرة ليها والمجلات العالمية وكل ده بيبقى سفر"

وتابعت: "السفر بيخليك تحتك بجنسيات مختلفة وتخليك مرن، وأنا شخصية مرنة وتعرف تتعامل في كل المواقف، والسفر جزء من الحاجة اللي بتطورني، والجزء التاني إني بشتغل على نفسي كل يوم"

واستكملت: "لما باجي أتغدى مثلا بتفرج على محاضرات في علم النفس، أنا عايزة أتعلم وبستمتع بده، وبعمله وأنا مش مغصوبة وكأني بذاكر وحد معاقبني"

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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