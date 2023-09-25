هاني سلامة كان يتمنى أن يعمل بهذه المهنة الغريبة قبل دخوله عالم التمثيل.. والجميع مندهش!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - كشف الفنان المصري هاني سلامة، أمنيته التي كان يحلم بها منذ طفولته وأنه كان يريد أن يصبح طيارًا.

هاني سلامة يكشف أمنيته قبل دخول التمثيل

تحدث هاني سلامة في ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمقام فى مدينة الغردقة حتى 26 سبتمبر الجاري: “كان نفسي أطلع طيار ولا فكرت يوم إني همثل”.

وقال هاني سلامة إن كل مخرج يرى الممثل بعين مختلفة، مشيرا إلى أن التنوع بين المخرجين فكرة جيدة تثري الفنان، وتظهر جوانب فنية مختلفة ولكنه يستثني دائما المخرج يوسف شاهين لأنه حالة استثنائية، ووصفه بالمدرسة المتكاملة الشاملة.

هاني سلامة

تصريحات هاني سلامة

وأشار إلى أن المناخ العام كان غيرا مساعدا لجذب الإنتاج السينمائي، لذلك تم التوجه للدراما التليفزيونية، ولكن السينما هي الصناعة الخالدة، مشيرا إلى أهمية التنوع في التناول وعرض قضايا حقيقية، وأتمنى الدولة تساعد وتدعم السينما.

هاني سلامة

واستكمل هاني سلامة: “طول الوقت بنقول احنا هوليوود الشرق، عايزين نستمرنبقى كده فعلا، نفسي إن الجملة دي تبقى موجودة مش تبدأ تتلاشى، بقيت أشعر بذلك مؤخرا، ودي حاجة محزنة جدا، مش عايزين طول الوقت نكون متعايشين على الماضي، يوجد حاضر ومستقبل وطموحات بأن نعمل أدوار مختلفة ومتنوعة”.

وحضر الندوة العديد من النجوم منهم حسين فهمي، محمود حميدة، إلهام شاهين، أحمد وفيق، ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان، خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، وقدري الحجار مدير المهرجان.

كان المهرجان قد انطلق مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتم تكريم كلا من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي قام بتسليمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.

أحدث أعمال هاني سلامة

وعلى الصعيد الفني، يعود الثنائي الفني درة وهاني سلامة للعمل سويا من جديد، وذلك في مسلسل يحمل اسما مؤقتا بعنوان “الذنب”، وذلك بعد أن قدما معا العديد من الأعمال الناجحة.

مسلسل الذنب

ومن المقرر انطلاق تصوير العمل قريبا، وهو مكون من ١٠ حلقات وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتبة شاهيناز الفقي وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

ويشارك في المسلسل أيضا كل من ماجد المصري وبسنت شوقي وريم سامي وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

درة وهاني سلامة

وكان آخر أعمال الثنائي درة وهاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض” والذي حقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا وقت عرضه في دراما رمضان 2021.

مسلسل بين السما والأرض

والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته.

مسلسل بين السما والأرض بطولة النجم هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ.

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