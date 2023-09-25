ياسمين صبري: طورت نفسي داخليا وخارجيا على مدار السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها طورت نفسها على مدار السنوات الماضية سواء داخليا أو خارجيا.

وأضافت ياسمين صبري، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أنها تهوى السفر، ومن حسن حظها أن عملها التجاري مرتبط بالسفر سواء إعلاناتها أو الفعاليات التي تعمل سفيرة لها.

وأكملت: "أي إنسانة سهل تدخل المطبعة وتطلع واحدة تانية خالص، وده السبب اللي خلى الجمال مبقاش ميزة زي الأول، والمهم في الموضوع كله التقل والثبات والقوة العقلية.

وتابعت ياسمين صبري: "أنا بحب القراءة جدا مع إني مكنتش في المدرسة شاطرة، وطول عمري طموحة والطموح بيفرق في حياة الإنسان".