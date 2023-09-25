ياسمين صبري: الطائرة الخاصة جزء من تعاقداتي مع العلامات التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الفنانة ياسمين صبري على الصور التي كثيرا ما تظهر بها على متن طائرة خاصة، قائلة: الطائرة الخاصة بتبقى جزء من تعاقداتي، والطيارة الخاصة مش بتعمل إنسان، لكن الإنسان هو اللي بيعمل الطيارة.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر، مساء الأحد، إنها تمارس الرياضة منذ صغرها، وعمرها كان أربعة سنوات ، وبدأت بممارسة السباحة بسبب جدتها، ومنذ سن الأربعة سنوات حتى 18 عاما كانت تسبح بشكل احترافي وتشارك في بطولات وكان تستطيع السباحة على ظهرها.

‏وأضافت ياسمين صبري أنها استمرت في ممارسة الرياضة بعد سن الـ 18 عاما لأنها لا تستطيع التوقف عن ممارسة الرياضة، قائلة: "لو توقفت عن ممارسة الرياضة جسمي يوجعني".