شكرا لقرائتكم خبر عن عمل سائق تاكسى وكومبارس ومساعد مخرج قبل الشهرة.. ذكرى رحيل خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين 25 سبتمبر الذكرى التاسعة لوفاة الفنان الكبير خالد صالح، ذلك الفنان الذى رحل بجسده ولكن ما زال يعيش في وجدان الجميع بأعماله المتميزة وأدواره البارعة، خالد صالح بدأ حياته من خلال مسرح كلية الحقوق والتي تخرج منها عام 1987.

ليفاجأ بصعوبة الحياة العملية وأنها مظلمة وليست كما تخيلها حيث إنه ولد يتيمًا ولذلك عمل سائق تاكسى في بداية مشواره ثم عمل مع شقيقه في مصنع حلوى ولكنه لم يستمر فيه ليسافر إلى الخليج، يعود بعدها بقترة قصيرة ليعمل أدوار كومبارس في المسرح من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يقوم بدور شخص يمر في خلفية المسرح أثناء حديث الأبطال من دون أن يتحدث، ثم عمل في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية كمساعد مخرج لكنه كافح حيث كان يمتلك حلمًا يبحث عنه رغم صعوبة المشوار وهو التمثيل.



خالد صالح

وكانت أول أفلامه كان فيلم جمال عبد الناصر، عام 1996، جسد فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر. وشارك في أول مسلسل له عام 1999، وجسد فيه دور مأمون الشناوي في مسلسل أم كلثوم (مسلسل). قام بالأداء الصوتي في النسخة المدبلجة من فيلم "نيمو"، الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، عام 2003.

من أهم أعماله السينمائية تيتو وعمارة يعقوبيان والريس عمر حرب وأيضا عرض له في رمضان 2007 مسلسل سلطان الغرام وفي رمضان 2008 مسلسل بعد الفراق وهما بطولة مطلقة له وأيضا في صيف 2007 فيلم أحلام حقيقية وفيلم (هي فوضى) إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف