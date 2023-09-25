أخبار عن علاقة حب تجمع الوليد الحلاني ووصيفة ملكة جمال لبنان .. وهذه الحقيقة

ميرنا وليد - بيروت - في الايام الماضية الاخيرة انتشرت العديد من الاخبار حول ارتباط الفنان اللبناني الوليد الحلاني بوصيفة ملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن وتحديدا بعدما قدمت الاخيرة فقرة السجادة الحمراء ضمن حفل الموريكس دور الا ان الفنان الشهير لم يعلق ابدا على هذه الاخبار واستمر بنشر صور وفيديوهات له لا علاقة لها بكل ما اشيع حول ارتباطه فيما نفت مصادر مطلعة الخبر كما ان مايا قد اشارت الى انها لا تعيش قصة حب في الوفت الراهن نافية ارتباطها بالوليد الحلاني.

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