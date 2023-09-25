كورتني كارداشيان قيد التحقيق والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - اتهم عمدة ماليبو، بروس سيلفرشتايننجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان البالغة من العمر 43 عامًا بالكذب بشأن طلب تصريح، زعموا فيه أنهم سيستضيفون "حفلة استقبال المولود الجديد" إنما تبين لاحقاً أنها كانت حفلة ترويجية ضخمة لعلامة كورتني التجارية "Poosh".



وفقًا للعمدة سيلفرشتاين، عندما تم تقديم التصريح، إدعت أن "حفل استقبال المولود الجديد" سيحضره 96 ضيفًا، ومع ذلك، حضر أكثر من 600 شخص لهذا الحدث.

وفي منشور تمت مشاركته على مواقع التواصل الإجتماعي، قال العمدة سيلفرشتاين إنه شهد شخصيًا "شاحنات متعددة تفرغ مئات الصناديق والأثاث وغيرها من ديكورات المنزل" في المنزل المجاور للمنزل الذي يعيش فيه.

وكتب عمدة المدينة سيلفرشتاين: "بصفتي مسؤولًا منتخبًا، أشعر بالفزع من الوضع، ويساعدني ذلك على فهم ما يتعامل معه السكان في جميع أنحاء المدينة. ليس مظهرًا جيدًا للمدينة، على الرغم من أنه إعلان رائع لغير المقيمين الذين يريدون المجيء إلى هنا وتدمير التمتع السلمي للسكان بمنازلهم".

وأضاف العمدة سيلفرشتاين: "أدرك أن الحدث قد تم تمثيله على أنه حفل استقبال للأطفال يستضيفه مالك العقار. كلا هذين التصورين يتعارضان مع ما أخبرني به مخطط الحدث – وهو أن المنزل يتم “تأجيره” من أجل “حدث مؤثر".

وفي منشور ثانٍ، شارك العمدة سيلفرشتاين منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من حدث "Poolside with Poosh" واتهم كورتني بـ “الاحتيال”.

وكتب العمدة سيلفرشتاين: "لقد كذبت في كل من مخطط الحدث ومالك العقار في طلب التصريح تمامًا كما أخبرتكم منذ البداية".

وأضاف: "كمقيم، أطالب المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للتصدي لعملية الاحتيال التي ارتكبتها هذه الشركة. أطلب أيضًا إجراء تحقيق داخلي للتأكد مما إذا كان أي شخص يعمل في المدينة متواطئًا في هذا الأمر، بدلاً من تعرضه للاحتيال"."

وأشار العمدة سيلفرشتاين أيضًا إلى أنه لم يحضر أي من عائلة كارداشيان هذا الحدث.