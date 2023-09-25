سعد لمجرد يحتفل بالذكرى الاولى لزواجه من غيثة العلاكي ويوجه لها رسالة مؤثرة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بالذكرى الاولى لزواجه من غيثة العلاكي وشارك مجموعة صور رومانسية تجمعهما من أجواء الاحتفال، وعبر سعد عن حبه الكبير لها في رسالة رومانسية وجهها لها وكتب: "عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة! التي تقف إلى جانبي في السراء والضراء" وأضاف: "أنا ممتن جدًا لحبك ودعمك، أتمنى سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا.

. أحبك بلا نهاية!".

يذكر ان غيثة ساندت زوجها في اصعب وأدق الظروف وكانت الى جانبه في فترة سجنه ودعمته حتى النهاية.