- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بالذكرى الاولى لزواجه من غيثة العلاكي وشارك مجموعة صور رومانسية تجمعهما من أجواء الاحتفال، وعبر سعد عن حبه الكبير لها في رسالة رومانسية وجهها لها وكتب: "عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة! التي تقف إلى جانبي في السراء والضراء" وأضاف: "أنا ممتن جدًا لحبك ودعمك، أتمنى سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا.
. أحبك بلا نهاية!".
يذكر ان غيثة ساندت زوجها في اصعب وأدق الظروف وكانت الى جانبه في فترة سجنه ودعمته حتى النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يحتفل بالذكرى الاولى لزواجه من غيثة العلاكي ويوجه لها رسالة مؤثرة - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.