- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - خطفت ابنتا الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا التوأم الأنظار بأحدث إطلالة لهما بعدما شاركت والدتهما صورة واضحة لهما وهما تلعبان وسرقتا القلوب بلطافتهما وجمالهما الذي ورثتاه عن والدتهما المعروفة بنعومة ملامحها التي أهلتها الى المركز الاولى في مسابقة ملكة جمال العالم.
فاليري من ناحية ثانية تنتظر طفلاً جديداً من زوجها زياد عمار الا انها لم تفصح بعد عن جنسه او تفاصيل حملها واكتفت باعلان الخبر من خلال مشاركة صور لها ببطن منتفخ يؤكد انها حالياً بالاشهر الاخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر توأم فاليري أبو شقرا بأحدث إطلالة.. الطفلتان سرقتا القلوب بلطافتهما - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.