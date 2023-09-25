توأم فاليري أبو شقرا بأحدث إطلالة.. الطفلتان سرقتا القلوب بلطافتهما - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ابنتا الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا التوأم الأنظار بأحدث إطلالة لهما بعدما شاركت والدتهما صورة واضحة لهما وهما تلعبان وسرقتا القلوب بلطافتهما وجمالهما الذي ورثتاه عن والدتهما المعروفة بنعومة ملامحها التي أهلتها الى المركز الاولى في مسابقة ملكة جمال العالم.



فاليري من ناحية ثانية تنتظر طفلاً جديداً من زوجها زياد عمار الا انها لم تفصح بعد عن جنسه او تفاصيل حملها واكتفت باعلان الخبر من خلال مشاركة صور لها ببطن منتفخ يؤكد انها حالياً بالاشهر الاخيرة.