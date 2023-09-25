شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل صلاح السقا رائد فن تحريك العرائس الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة المخرج صلاح السقا، حيث رحل في 25 سبتمبر، ويعد رائد فن تحريك العرائس، ويعد واحدًا ممن أسهم فى إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية.

ولد محمد صلاح الدين عبد العزيز السقا الشهير بـ"صلاح السقا" فى الدقهلية 11 مارس وتخرج حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة.

ثم التحق بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد الخبير سيرجى أورازوف، الأب الروحى لفنانى العرائس فى العالم، وسافر بعدها إلى رومانيا ليحصل من هناك على دبلوم الإخراج المسرحى وتخصص فن العرائس، ثم عاد إلى مصر ليحصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج عام 1969.

قدم العديد من الأعمال الفنية وهى "حلم الوزير سعدون"، "حسن الصياد"، "الأطفال يدخلون البرلمان"، "خرج ولم يعد". ثم قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو "الليلة الكبيرة" كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوى، و أخرج السقا عروضا منها مقالب صحصح وتابعه دندش، من أشعار الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، "أبو على" تأليف الشاعر سيد حجاب، و"عودة الشاطر حسن"، "عقلة الصباع"، "الديك العجيب"، تأليف إيهاب شاكر، وحوار صلاح جاهين، "حكاية سقا" تأليف سمير عبد الباقى.

تولى العديد من المناصب الإدارية فى المسرح حيث تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح من الفترة ، كما تولى رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وكان وكيل أول وزارة الثقافة بالإضافة إلى ذلك كان عضو الهيئة العالمية لفنون ومسارح العرائس