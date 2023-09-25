شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية العديد من عروض الأفلام والندوات والورش، ومنها ندوات لحسين فهمي وهاني سلامة وسلاف فواخرجي تحدثوا خلالها عن مشوارهم الفني وأرائهم في السينما وقدموا نصائح للشباب.

وتألق نجوم الفن فى حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، ومنهم حسين فهمى وزوجته، ومحمود حميدة، وإلهام شاهين، وهاني سلامة، وسلاف فواخرجي، وصبري فواز، وميرنا وليد، صفية العمري، وأمير شاهين، وسميرة محسن، وأحمد وفيق، ومصطفى هريدي، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج جابي الخوري، والدكتور محمد العدل، والمخرج خالد بهجت، والمخرج عمرو عابدين، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي يستعرض مشاهد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان الثلاثة، للأعمال الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة.

وتضمن الحفل أيضًا استعراض لجان التحكيم، وتكريم الفنان هاني سلامة من مصر، والفنانة سلاف فواخرجي من سوريا، والمخرج الأرميني جيفان افيتسيان، الذي اعتذر عن عدم الحضور.

فيما قال محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الأولى، إن المخرج الراحل يوسف شاهين يعد مصدر إلهامه منذ دخوله معهد السينما في الثمانينيات، وكان ملهما له في فكرة عمل مهرجان عن سينما الشباب.

كما وجه الباسوسي الشكر لحسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأيضا النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني سلامة الذي يعد أحد اكتشافات يوسف شاهين، وأيضا صفية العمري التي عملت كثيرا مع المخرج الراحل، وكذلك الفنان محمود حميدة، وذلك لدعمهم الشديد وحضورهم المهرجان في دورته الأولى.

وأيضا وجه الباسوسي الشكر لخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، وأيضًا وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي أرسلت خطاب اعتذار عن عدم حضور حفل الافتتاح.

مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.