للمرة الثانية.. ظافر العابدين يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم من إخراجه: “إلى إبني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن الفيلم السعودي “إلى ابني” للمخرج والممثل التونسي ظافر العابدين سيشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية هذا العام وذلك بالدورة الخامسة والأربعين من المهرجان المُقرر انطلاقها في الفترة من 15 إلى 24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

وقالت إدارة المهرجان برئاسة الفنان المصري حسين فهمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “سعداء بالإعلان عن عرض الفيلم السعودي “إلى ابني”، وهو التجربة الإخراجية الثانية للنجم التونسي ظافر العابدين”.

وكان ظافر العابدين شارك أيضا تجربته الأولى في الإخراج في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الثالثة والأربعين وذلك من خلال فيلم “غدوة” الذي فاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) آنذاك.

وتدور أحداث فيلم “إلى ابني” وهو من إنتاج شركة “إم بي سي ستوديوز”، حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.

وأفاد ظافر العابدين من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه بإنستغرام أن الفيلم سيتم عرضه بالعديد من المهرجانات السينمائية، وكذلك بمختلف دور العرض السينمائي بالدول العربية.

وأشار إلى أن مرحلة تركيب الصوت للفيلم تمت بأكبر أستوديوهات الصوت في إنجلترا، والتي شهدت العمل على العديد من الأفلام السينمائية العالمية.

ويعد القاهرة السينمائي الدولي المهرجان المؤهل لجائزة الأوسكار، وهي صفة حصل عليها في العام 2019 من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

ويسعى القائمون على المهرجان إلى عرض أحدث الأفلام العالمية الفنية التي شاركت في أكبر المهرجانات السينمائية وفازت بجوائز مرموقة وحازت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، إذ يرون أهمية تقديم تلك الأفلام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجمهوره الكبير.

وتتناول تلك الأفلام موضوعات عدة ما بين الشخصي والعام، وتأتي من مناطق جغرافية متعددة، لكن ما يميزها هو اختلاف كل فيلم في أسلوبه الفني في حكي قصته أو تناول موضوعه، بحسب البيان الإعلامي الصادر من إدارة المهرجان.

وكانت دارة المهرجان أعلنت منذ أيام عن العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم المخرج المصري السويسري تامر رجلي “وحشتيني” في المسابقة الرسمية للمهرجان وهو من بطولة النجمة الفرنسية الأسطورية فاني أردان والنجمة العربية المخرجة والممثلة نادين لبكي.

كما تم اختيار الفيلم المصري “عيسى” الذي فاز بأكثر من جائزة في مهرجان كان السينمائي الدولي، للمشاركة في مسابقة الفيلم القصير ضمن فعاليات الدورة الـ45.

ونجح “عيسى” الذي يسرد قصة معاناة المهاجرين الأفارقة في لفت أنظار عشاق الفن السابع عبر العالم، وهو من إخراج مراد مصطفى الذي شارك في كتابة السيناريو مع سوسن يوسف ومونتاج محمد ممدوح.