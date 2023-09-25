مسلسل سلمى أبو ضيف لن يعرض في رمضان.. والمخرجة السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاجأ محبو النجمة المصرية سلمى أبو ضيف بتداول أخبار حول تأجيل تصوير مسلسلها “قصة مدينة” الذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، إلى أجل غير مسمى.

ويعد “قصة مدينة” البطولة المطلقة الأولى للفنانة سلمى أبو ضيف، وكان طاقم العمل تحت إشراف المخرجة المصرية كاملة أبوذكرى قد بدأ التحضيرات والاستعدادات لتصوير المسلسل منذ أغسطس/آب الماضي، على أن يتم الإعلان عن بقية تفاصيل التحضيرات وأسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة.

إلا أنه راجت في الفترة الأخيرة عدة أخبار حول اعتذار المخرجة كاملة أبوذكرى عن المشاركة في العمل، إلى جانب حصول بعض المشكلات الفنية، مما حال دون استكمال الاستعداد لتصوير المسلسل، ودفع الشركة المنتجة له للإعلان عن تأجيل العمل إلى أجل غير مسمى.

ويشارك في “قصة مدينة” إلى جانب سلمى أبوضيف نخبة من النجوم بينهم أحمد أمين، محمد ممدوح، ركين سعد سيلاوي، أحمد داش، ومايان السيد، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وكان من المقرر أن يكون من إخراج كاملة أبوذكرى قبل اعتذارها.

ويبدو أن الشركة المنتجة التي كانت تحاول إنهاء مرحلة التعاقد مع بقية الفنانين استعدادًا لانطلاق التصوير، صارت تحرص في الفترة الحالية على ترشيح مخرج جديد للعمل من أجل استئناف التحضير له.

وكشف محمد ممدوح خلال لقاء براديو الرابعة الإماراتي أن قصة المسلسل تتناول أحداثا حقيقية حصلت في مدينة الإسماعيلية في فترة حرب 1967، وتدور في إطار درامي حول شخصيات حقيقية من عامة الشعب بينهم فتحي رزق.

وينتمي المسلسل المكون من 15 حلقة وفق تعبير محمد ممدوح لنوعية المسلسلات الوطنية، معربا عن سعادته بالعمل إلى جانب النجم أحمد أمين، فهي أمنية طال انتظارها وتحققت أخيرا بفضل “قصة مدينة”.

ولم تصدر حتى الآن أخبار رسمية من قبل طاقم العمل وأبطاله حول أسباب اعتذار المخرجة كاملة أبوذكرى عن إخراج المسلسل رغم حماس الممثلين ومن بينهم محمد ممدوح الذي عبر عن ذلك خلال لقائه براديو الرابعة، على التعامل معها والتمثيل تحت إشرافها وتوجيهاتها.

ومع ذلك يبدو أن جلسات التعاقد مع بقية أبطال العمل تسير بنفس الوتيرة، على أمل إيجاد مخرج بدل كاملة أبوذكرى حتى يتم تحديد موعد للانطلاق في تصوير العمل الذي لم يعد من المعلوم إن كان سيدخل في السباق رمضان 2024 أم سيبرمج للعرض في موعد آخر.