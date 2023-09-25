أكرم حسني: محمد صلاح يتابع أعمالي.. وهذه نصيحة عادل إمام لي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان أكرم حسني، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج “ضيفي” عبر قناة “الشرق”، أنه سيُشارك في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل جديد، تعاقد عليه، إذ بدأ التحضيرات أخيراً، استعداداً لانطلاق التصوير خلال الأسابيع المُقبلة، كما يواصل التحضير لمشروع مسرحي جديد، مُقرر عرضه قريباً.

وأبدى أكرم سعادته البالغة، بردود فعل الجمهور على فيلمه الجديد “العميل صفر”، وما حققه من إيرادات في دور العرض بالوطن العربي، مُعتبراً أنّ “ذلك جاء إثر الجهود الضخمة، التي بذلها فريق العمل، بداية من مرحلة التحضيرات، والتي استغرقت وقتاً طويلاً”.

وقال إنه “لم يشغل باله قط، بمسألة الإيرادات وصدارة شباك التذاكر، بقدر اهتمامه بتقديم عمل فني جيد، يليق بالجمهور العربي”، متابعاً: “أعتقد أنّ كل زملائي وأساتذتي يفعلون ذلك أيضاً، كما أنّ التنوع والاجتهاد من قِبل الفنانين، يأتي لصالح الجمهور في النهاية”.

وتحدث أكرم حسني، عن امتلاكه أكثر من موهبة، بجانب التمثيل، مثل التأليف وكتابة الأغاني، إذ يحرص على توظيف كل موهبة في مكانها المناسب، قائلاً: “أحب أنّ أوظف الموهبة التي منحني الله إياها، في إسعاد الناس”.

وقال: “اكتشفت موهبتي في كتابة الأغاني عن طريق الصدفة، فكنت أكتب في نطاق العائلة والأصدقاء، والمناسبات الأسرية، مثل كتابة أغنية في عيد ميلاد ابنتي، وفي حفل زفاف صديق لي وهكذا، لذلك قررت توظيفها بشكلٍ احترافي، من خلال تطوير الأغاني الكوميدية الساخرة”.

وأضاف: “بدأت في عمل محاكاة لأغانٍ، بعدما أحصل على حقوق استغلال الألحان، لأكتب كلمات ساخرة عليها، ثم بعد ذلك أبدأ في تأليف الكلمات، لأضع اللحن بنفسي أو أستعين بملحن مُحترف، أعني أنّ صناعة كتابة الأغاني قد تطورت لدىّ، لذلك قررت تأسيس شركة إنتاج فني، قبل 13 عاماً، وظلت لسنوات طويلة، لم تُنتج شيئاً”.

وأوضح أنه قرر دخول عالم الإنتاج الموسيقي، لتكون أغنية “لو كنت” التي جمعته بالفنانة هيفاء وهبي، أولى إنتاجات الشركة، وحققت أكثر من 82 مليون مُشاهدة عبر منصة “يوتيوب” منذ طرحها قبل حوالي عامين، حيث كشف كواليس ذلك المشروع، قائلاً: “كنت أكتب الفكرة لنفسي، وأتخيل إن لم أكن إنساناً، فماذا كنت سأكون، فوضعت فرضيات كثيرة، على الرجل والمرأة، وبعد الانتهاء من كتابتها، عرضتها على هيفاء، وتحمست لها للغاية، فهي لديها خفة ظل عالية، ورائعة على المستوى الفني والإنساني، ووافقت على الأغنية بكل جرأة وذكاء وشجاعة”.

وشدد أكرم حسني، على ارتباطه الشديد بالكوميديا، خصوصاً وأنها اللون الفني الذي عرفه به الجمهور منذ البداية، قائلاً: “لم أحاول تقديم دور تراجيدي يخلو من مقومات الضحك، ولم أختبر نفسي في ذلك، رغم أن هناك بعض مُمثلي الكوميديا، يسعون لتقديم بعض المشاهد التراجيدية، وكأنهم يقولون نحن لسنا مهرجين”.

واستكمل حديثه، قائلًا: “أنا أعرف كيف أمثل تمثيلاً حقيقياً، والمشهد الذي بحاجة إلى الضحك، سأجعله ضاحكاً، والذي ليس بحاجة لذلك فلا داع لأفعل، أعني أنني لا أضغط على المشهد كي يخرج بصورة ضاحكة”.

ولفت إلى اعتماده على كوميديا الموقف، من خلال البناء الخاص بالقصة، والشخصيات، “وهو الأمر الذي يمنح النسيج الكافي لاستخراج المواقف الكوميدية، ووقتها الضحك سيخرج دون الاعتماد على شيء لفظي أو ما شابه”.

وبشأن غرابة أسماء شخصياته، في أعماله الفنية، مثل “صفر” في فيلمه الأخير، و”حمادة عين العقل” في فيلم “البدلة”، و”إيبو” في مسلسل “الوصية”، و”جلجل” في مسلسل “مكتوب عليّا”، قال إنّ: “هذه الأسماء تكون لها دلالة ومُبرر داخل الأحداث، فهي لا تحمل نوعاً من الطرافة فقط”.

وتطرق حسني، خلال الحديث، إلى علاقته بالفنان عادل إمام، قائلاً: “له أكثر من دور في حياتي، وأحفظ أعماله عن ظهر قلب، فهو بشكل ما أثر في وجداني الفني، وتشكيل ثقافتي الفنية منذ صغري”.

وتابع: “ذات مرة تلقيت منه اتصالاً وقت برنامج أبو حفيظة، وظل يُشجعني ويدعمني في تلك التجربة، في وقت كنت مريضاً جداً، وكلامه دفعني ومنحني طاقة كبيرة، وتعلمت منه درساً خاصاً في الالتزام”.

وأضاف: “عادل إمام، طلب منّي مقابلته في المسرح، ولظروف خارجة عن إرادتي تأخرت عليه، وعندما رآني، قال لي: الفنان يعني الالتزام، وهذا مهم جداً، وظللت الكلمة في أذني منذ ذلك الوقت”.

كما أشار إلى أنّ اللاعب المصري محمد صلاح، يحرص على متابعة غالبية أعماله الفنية، كان آخرها مسلسل “مكتوب عليّا”، فقد تلقى منه رسالة عبر “انستجرام”، ليُشيد بالمسلسل، وقال له: “أقسم بالله أنت عالمي”، ليرد عليه: “إنّ كنت عالمياً، فماذا تكون أنت؟”.

وعن المشروع الغنائي الذي جمعه بالفنان محمد منير، في أغنية “لّلي”، قال إنهما أصدقاء منذ 10 أعوام تقريباً، وكان الأخير يدعمه وقت تجربة “أبو حفيظة”، متابعاً: “ذات مرة، طلب منّي أنّ أكتب له أغنية، وحاولت بالفعل لكن لم أوفق فيها، واعتقدت أنه نسى الأمر تماماً، لكن ظل يُكرر هذا الطلب، وكنت أقول لنفسي: كيف يضع ثقته بي، وأنا لا أكون على قدر تلك الثقة؟، حتى جاءت الفرصة، وخرجت الأغنية للنور، وسعدت أنّ تُكتب في سيرتي الذاتية أنني عملت مع عملاق من عمالقة الفن المصري”.

وتحدث حسني، عن علاقته بوالدته، قائلاً: “والدتي كانت مُعلمة رسم، وأعتقد أنني أخذت منها الحس الفني، رغم أنني لا أجيد ذلك، لكن لدى تذوق، ويمكنني تقدير اللوحة الجميلة، أو أنبهر لمقطوعة موسيقية مميزة”.

وعن اكتشاف موهبته في التمثيل، قال: “عندما كنا نجتمع في منزل جدي، في طفولتي، كانت هناك فقرة خاصة بالكوميديا، ووقتها حفظت سيناريو مسرحية (شاهد ماشفش حاجة – عادل إمام)، وكنت أطلب من أقاربي أنّ يشاركوا معي بالتمثيل، فأجسد أنا دور البطولة، وهم يجسدون الأدوار الثانوية”.

وكشف عن موقف صعب، تعرض له في بداية مسيرته الفنية، منحه بصيصاً من الأمل، قائلاً: “كما يعلم الكثير، أنني كنت أعمل بالشرطة في البداية، لكن وقتها كنت أرغب في دخول عالم التمثيل، وقررت لتحقيق ذلك دخول كلية الإعلام، فكنت أعمل فترات مسائية في الشرطة، لأذهب إلى الجامعة صباحاً، وكنت أذاكر في أي وقت وأي مكان، وكانت أول تجربة احترافية لي، من خلال إذاعة نجوم إف إم، ومنها انتقلت إلى شاشة التلفزيون، لتتوالى بعدها التجارب الفنية”.

ووجه نصيحة للشباب الذين يطمحون لتغيير مجال عملهم، ودخول مجال التمثيل، قائلاً: “تأكد أنّ لديك الموهبة، لأنّ هناك بعض الناس يفتقدونها ويقررون خوض التجربة، وبذلك فهم يظلمون أنفسهم، لأنهم يسيرون في طريق لا يمت لهم بصلة، فإذا كانت لديك الموهبة عليك أنّ تؤمن بنفسك، وبالتأكيد سيأتي عليك اليوم وستظهر للنور، الأهم أنّ تعمل كثيراً ولا تلتفت حولك”.

وأبرز موقفه من دخول أبناءه مجال التمثيل، مؤكداً أنه لن يقف أمامهم في ذلك الأمر، خصوصاً وأن لديهم ميولاً فنية، قائلاً: “ابني (ياسين) سبق وظهر معي في إعلان، ومشهد بالحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليّا، أما ابنتي (رُبا) تهوى البيانو والموسيقى”.

وكشف حسني، في نهاية الحوار، عن الحمية الغذائية الذي اتبعها لفقدان الوزن أخيراً، موضحاً أنه امتنع عن تناول السكر والنشويات لفترة مؤقتة، قبل أنّ يُدخلها مُجدداً في نظامه الغذائي بشكلٍ تدريجي.

ولفت إلى أنه شخص غير رياضي، ولا يُفضل التواجد في الصالات الرياضية، رغم إدراكه الكامل لأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة، “في البداية اشتريت جهازاً للسير، ووضعته في غرفتي لممارسة الرياضة، لكن مع الوقت تحول الجهاز لتعليق الملابس، أو تناول الطعام عليه”.

يذكر أنّ “ضيفي مع معتز الدمرداش” برنامج أسبوعي يلتقي خلاله الدمرداش نجوم الفن والرياضة والثقافة والأزياء ورجال المال والأعمال في مصر، ومن أبرز ضيوفه في الحلقات الأولى: الممثل محمد رمضان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والممثلة هالة صدقي، والمدرب السابق للمنتخب المصري حسن شحاتة، والمعلق الرياضي مدحت شلبي، والروائي أحمد مراد.