بالصور – هكذا احتفلت سمية الخشاب بانتهاء تصوير “أرواح خفية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عدة تأجيلات وتأخر في التصوير، احتفلت الفنانة المصرية سمية الخشاب والفنان نضال الشافعي، بانتهاء تصوير مسلسل “أرواح خفية”، ليدخل العمل مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه خلال الفترة القادمة.

وحضر الاحتفال بانتهاء التصوير مع سمية الخشاب ونضال الشافعي أبطال العمل ومنهم: فراس سعيد ومنذر رياحنة ونهلة سلامة، وباقي الممثلين المشاركين في المسلسل، وتجمع الفريق حول تورتة أعدت خصيصاً للاحتفال بآخر يوم تصوير.

وكان المسلسل قد تعرض لعدة تأجيلات لأسباب مختلفة منها انشغال بطلته سمية الخشاب بتصوير فيلم “التاروت” بالإضافة إلى انشغال بعض أبطال العمل بأعمالهم الخاصة.

“أرواح خفية” ينتمي إلى نوعية دراما التشويق، من بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، تأليف سوسن عامر، إخراج إبرام نشأت.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل موسى، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض عام 2021، وضم كلًا من: رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، ضياء عبد الخالق، منذر رياحنة، رامي وحيد، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.