ليست المرة الأولى.. فريدة سيف النصر تكشف تعرضها للسرقة من خادمتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” تعرضها للسرقة أكثر من مرة من مديرة منزلها، موضحةً أنها لم تستطع اتخاذ أي إجراء ضدها.

وكتبت سيف النصر، قائلة: “لما يكون عندك حد نافعك أوي؛ لأن مش أي حد يحب الكلاب، وأنت كل شوية حاجات بتتاخد بجد مش هزار وحاجات باينه أوي، يعني هدوم مش أي حاجة لازم ينقصوا يتاخدوا على نصين مرتين واختفاء قسري، ترجع ترمي لك نص فتتخيل إنك أنت اللي مادورتش وفجأة اختفاء كامل”.

وتابعت: “ده بقى غير مفروشات قسمًا بالله أطقم كاملة بمخداتها ونظارات، إكسسوار، جزم، أدوات مطبخ كاملة، والله العظيم ما بقى في حاجة كاملة خالص أول بأول، ومفيش حد تاني بيعمل الحاجات دي خالص عشان تشك في اتنين”.

وأضافت: “أول ما تغير مكان حاجة بحجة النظام أعرف إنها هتاخدها أو تلخبط الأدراج وكله يتكعبل في كله، أما أنا فأنشغل في حاجات وحاجتي فعلَا تختفي، أعمل إيه؟ أواجهها وأنا مبحبش أحرج حد وأجرحها؟ ولا أمشيها واحتاس ودوول عائلة كاملة نافعاني؟، ولا أروح عندهم على غفلة زي ماقالوا لي.. وطبعًا مش ممكن أبدًا أعمل كده”.

واستكملت: “بجد زهقت ومحتارة سرقة علني، وطبعًا بيتفتح عليا بالمفتاح وأنا في سابع نومة.. ومع الأسف بدي الأمان لكل الناس.. تعبت.. والله تعبت.. حسبي الله ونعم الوكيل.. قولولي أعمل إيه؟.