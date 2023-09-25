لطيفة تكشف مفاجآتها مع زياد الرحباني.. وماذا عن عودتها إلى السينما؟

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنياتها الجديدة التي طرحتها ضمن ألبومها الجديد “لطيفة 2023”.

لطيفة في حوار لها مع “لها” كشفت تفاصيل أغنيات ألبومها، وزيارتها الأخيرة لتونس للغناء في مهرجان قرطاج، وعملها الغنائي الجديد مع زياد الرحباني، وحقيقة عودتها من جديد للسينما، ورأيها في مكانة الأغنية التونسية.

كيف وجدت ردود الأفعال على أغنياتك الجديدة التي قمت بإطلاقها ضمن ألبومك الأخير “لطيفة 2023″؟

رائعة للغاية، الأغنيات جميعها حققت نجاحا منقطع النظير، وتخطت كل أغنية حاجز الخمسة والستة ملايين عبر منصة الفيديوهات يوتيوب، وهو أمر أسعدني كثيراً، وأكد أن الأغنية الجيدة على مستوى الكلمات أو الألحان أو حتى التصوير ستحقق النجاح؟

لماذا أقدمت على تقديم أغنية Mon Amour؟

أثناء العمل على أغنيات ألبومي الجديد كنت أبحث عن أغنية عصرية تليق بالعصر الذي نعيش فيه، ووجدت تلك الأغنية حينما عرضها عليَّ الشاعر أحمد مرزوق والملحن محمد يحيى، وصممت على تصوير تلك الأغنية في مدينة موناكو الفرنسية لكي تتماشى مع قصتها وشكلها الموسيقي، وللعلم تلك الأغنية تم تصويرها مع واحد من أهم المخرجين الفرنسيين، ومن أهم المخرجين الذين تعاونت معهم في حياتي الفنية، هو المخرج ستيفان ليوناردو، الذي أخرج لي كليب “ما تروحش بعيد”، والحمد لله أن الأغنية الجديدة حققت نجاحاً لم يختلف كثيرًا عن نجاحاتي السابقة معه.

ما الجديد الذي يميز أغنيات ألبومك؟

الألبوم سيطرح على أغنيات متتالية، فهو ليس ألبوماً مثلما كنا نطرح في الماضي، أي أن كل أسبوعين أو ثلاثة أطرح أغنية جديدة، وأبرز ما يميز هذا الألبوم هو أن كل أغنياته ستكون باللهجة المصرية بالإضافة إلى قيامي بتصوير كل الأغنيات في عدة دول.

ما مصير أغنياتك التي أعلنت عنها مع الموسيقار زياد الرحباني؟

هي ليست أغنيات فقط، بل هو مشروع ألبوم غنائي متكامل، وبالفعل انتهيت من التحضير له، وسيكون مليئًا بالمفاجآت التي لن يكشف عنها إلا وقت طرحها، فهذه التجربة ليست الأولى التي تجمعني بزياد الرحباني، فنحن قدمنا من قبل واحدًا من أهم ألبوماتي الغنائية “معلومات أكيد”، وأتمنى أن يتفوق ألبومي الجديد معه كل الألبومات السابقة، خاصة أن هناك كلمات لشعراء كبار ستكون ضمن الألبوم.

هل حان وقت عودة لطيفة للسينما مرة أخرى؟

بالفعل هناك عمل سينمائي يتم التحضير له في الوقت الراهن، ولكن ليس بإمكاني الحديث عنه حالياً لأنه مازال قيد التحضير.

ما تقييمك لمكانة الأغنية التونسية حالياً؟

ستظل الأغنية التونسية واحدة من أهم الأغنيات العربية، ستظل متواجدة بفضل الأصوات الرائعة التي تمثلها، فتونس تملك أصواتًا عظيمة وتمثلها خير تمثيل، فأنا افتخرت مؤخرًا حينما قامت دار الأوبرا المصرية باختيار صوت عربي لكي يشدو بأغنيات الموسيقار محمد عبدالوهاب لم تجد أفضل من الفنان التونسي محمد الجبالي، كما أن تونس هي أكثر الدول العربية امتلاكًا للمهرجانات الغنائية الكبرى.

كيف شعرت بعد عودتك للغناء في مهرجان قرطاج؟

أي فنان يفتخر دائماً بالغناء في بلده قبل الغناء في أي بلد آخر، لا أنكر أنني تغيبت كثيرًا عن الغناء في تونس خلال الفترة الماضية، ولكني عوضت جمهوري بأكثر من حفل خلال زيارتي الأخيرة من بينها الغناء في مهرجان قرطاج، ثم الغناء في الحفل الخيري الذي أقيم لصالح المتضررين من حرائق طبرقة، وأكثر ما أسعدني خلال تلك الزيارة الأخيرة مقابلتي عدداً من زملائي الفنانين العرب الكبار، من بينهم راغب علامة الذي جلسنا معاً أثناء تواجده في تونس، واستعدنا ذكرياتنا القديمة.