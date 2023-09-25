“حفل أكثر من رائع”.. تامر حسني يلتقي جمهوره في القاهرة بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا في فندق الماسة بمدينة نصر في القاهرة يوم الخمس المقبل في 28 أيلول/سبتمبر.

ونشر تامر حسني بوستر الحفل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، معربًا عن حماسه للسهرة المنتظرة، فيما شوّقت حساب فندق الماسة على “إنستغرام” المتابعين للسهرة المنتظرة، وقال الحساب: “لا تفوتوا هذا الحفل الأكثر من رائعة مع النجم تامر حسني”.

وسيقدّم تامر حسني خلال الحفل المنتظر باقة من اجمل وأروع اغنياته الناجحة، بالإضافة إلى أغنياته الحديثة التي أصدرها من ألبومه الجديد “هرمون السعادة”.

وكان تامر حسني قد أعلن خلال الساعات الماضية أن الأغنيات المتبقية من ألبوم “هرمون السعادة” لن تصدر دفعة واحدة، بل سيتم طرحها في أوقات متلاحقة على مدار العام الحالي.