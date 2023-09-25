منى زكي تغيب عن رمضان المقبل.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة المصرية منى زكي عدم خوض سباق الدراما الرمضاني المقبل، بسبب ارتباطها الفترة المقبلة بعدة أعمال سينمائية تعود بها بقوة للشاشة الكبيرة التي تغيب عنها منذ عامين بعد أن قدمت فيلمها الأخير “أصحاب ولا أعز” والذي أثير حوله ضة كبيرة بسبب أحد مشاهدها في الفيلم.

وتنشغل منى خلال الفترة القادمة في تصوير فيلم “لعب عيال” الذي تعود به للتعاون مع النجم كريم عبد العزيز بعد ابتعاد عن المشاركة معاً لأكثر من 14 عاماً منذ قدما سوياً فيلم “أولاد العم”.

كما تواصل منى التحضير لفيلم “لسة حتة” الذي تشارك فيه زوجها الفنان أحمد حلمي بعد غياب لأكثر من عشرين عاماً عن العمل مع بعضهما، والوقرر أن يبدأ تصويره نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ليعرض في أحد مواسم عيدي الفطر والأضحى القادمين.

وتواصل حالياً منى زكي تصوير باقي دورها في فيلم “الجواهرجي” الذي تشارك فيه بجوار الفنان محمد هنيدي بعد غياب 23 عاماً عن العمل مع بعضهما منذ قدما فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عام 2000.