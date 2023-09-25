ياسمين صبري تكشف سر رشاقتها وهذا ما تفعله يومياً

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية ياسمين صبري أنها تمارس الرياضة في إستمرار، ولا تستطيع أن تتوقف، إذ ستشعر في آلام بجسدها، وقالت: ""طول عمري من وأنا سنين 4 سنين بلعب رياضة وجدتي خلتني أمارس السباحة، ولغاية سن 18 سنة كنت سباحة محترفة في بطولات وسفريات باسم مصر".



وردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب خلال استضافتها في برنامج "الحكاية"، عن تشكيل التمارين استخدام الأثقال الحديدية صعوبة بالنسبة للمرأة، قالت: "دي ثقافة قديمة وإتغيرت، الحديد بيعمل تقسيم للجسم، ويخلي الست شبه الحصان، وده نوع جمال أنا بحبه، بحب الست الممشوقة اللي عضلاتها مرسومة زي الأبانوس".

وتحدثت عن سر تعلمها واحدة من الحركات الصعبة في لعبة اليوجا وهي حركة "البرجل" وقالت: "دي إتعلمتها لما كبرت، كنت في كوريا سنة 2018 وعندي مشكلة نوم بسبب اختلاف التوقيت، والساعة 5 الصبح دخلت الجيم لقيت ولا جهاز فاضي، ولقيت شاشة كبيرة فيها ست بتلعب يوجا وبتعمل حركات بكل انسيابية".