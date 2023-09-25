ياسمين صبري تنشر فيديو من تحضيراتها قبل ظهورها في"الحكاية"..والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن مقطع فيديو من تحضيراتها قبل ظهورها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي الكبير عمرو أديب على قناة "mbc مصر"

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة كالعادة" ، "حلوة كتير بالأزرق" ، "كنتي قمر ومنورة وذكية ومثقفة ورائعة جدا" ، "الجمال عدا الكلام" ، "الجاذبية والأنوثة" ، "أحلى البنات" ، "جمال" ، "فخمة جدا" ، "القمر".

وكشفت ياسمين صبري، خلال لقائها ببرنامج"الحكاية" عن تفاصيل عديدة بحياتها، مؤكدة أن الجمال وحده لم يعد كافيًا للوصول إلى مكانة عالية بعالم الموضة والجمال.

وقالت ياسمين صبري، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "ربنا إنه أنعم عليا بنعمة الشكل، وده ساعدني وسهل عليا كتير عشان أكون واجهة، وطبعاً أنا كملت الباقي باللبس والإستايل".

وتابعت ياسمين: "أنا أول فتاة عربية تعمل مع العلامة التجارية المشهورة "كارتير"، وده من فضل ربنا عليا، وده حصل من غير واسطة أو غيرها، شكلي ساعدني وسهل عليا كتير عشان أكون واجهة".

وعن إطلالاتها المكلفة ماديًا، أضافت ياسمين: "مش بصرف ولا جنيه.. العلامات التجارية اللي بتصرف عليا".