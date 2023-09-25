وائل عبد العزيز يكشف رأيه في ياسمين صبري بعد تصريحاتها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رأيه في الفنانة ياسمين صبري بعد تصريحاتها الأخيرة ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر".

ونشر وائل، صورا لـ ياسمين صبري، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "جميلة من جوه قبل برة.. متصالحة مع كل شيء، بتتطور بنت بلد شيك بتشتغل على نفسها كويس جدا عقليًا وجسمانيا ونفسيا".

وأضاف: "عندها أصول البيت المصري شبهنا وذكية.. ياسمين صبري نجمة".

واعترفت ياسمين صبري، خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" بتفاصيل عديدة في حياتها، مؤكدة أن الجمال وحده لم يعد كافيًا للوصول إلى مكانة عالية بعالم الموضة والجمال.

وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها: "ربنا إنه أنعم عليا بنعمة الشكل، وده ساعدني وسهل عليا كتير عشان أكون واجهة، وطبعاً أنا كملت الباقي باللبس والإستايل".

وتابعت ياسمين: "أنا أول فتاة عربية تعمل مع العلامة التجارية المشهورة "كارتير"، وده من فضل ربنا عليا، وده حصل من غير واسطة أو غيرها، شكلي ساعدني وسهل عليا كتير عشان أكون واجهة".

وعن إطلالاتها المكلفة ماديًا، أضافت ياسمين: "مش بصرف ولا جنيه.. العلامات التجارية اللي بتصرف عليا".