تامر حسني يُعلن دعمه لفنان شابيدعى رامي نادر

حرص الفنان تامر حسني على دعم فنان شاب يدعى رامي نادر، تعرض لتعليق محبط من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليه كومبارس، وذلك دفع «تامر» للرد عليه.

ونشر تامر حسني منشور الفنان الشاب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلق قائلا: «لفت نظري البوست ده، أستاذ رامي إنت فنان محترم وردك حقيقي راقي رغم تعرضك لكلام محبط إنت مردتش الإساءه بالإساءة وده ليه اعتبار كبير أوي فوق ما تتصور عند ربنا قبل البشر وممكن تكون جواك زعلت بس أكيد التعليق اللي زعلك ده ممكن يكون سبب في حاجة تفرحك قريب».

وأضاف: «وهتشوف كلامي وأنا شخصيًا مكنتش عارف إنك بتمرن تمثيل وعرفت من البوست ده وهبعتلك شباب يتمرنوا عندك وأتمنى أقابلك وأتعرف عليك ونفتح باب شغل مع بعض …. وأتمنى من الشاب اللي كتبلك كده إنه يراجع نفسه وميحاولش يحبط حد تاني لأن الكلمة المحبطة فعلًا ممكن تموّت بجد ويكون تأثيرها أكبر من السلاح».

وتابع: «التعليق السلبي اللي أي حد بيكتبه بمنتهى البساطة وهو في بيته بيضحك !!!! ممكن يكون سبب في قتل حد نفسيًا أو يكون سبب في تدمير أسرة أو سبب في جرح روح كانت فرحانة ومتفائلة وبسببك كل ده اتهد…. ربنا يوفقك يا فنان يا محترم».

واختتم تامر حسني حديثة قائلا: «يا شباب خلونا رحيمين على بعض عشان ربنا يرحمنا.. عشان كل ما بقيت رحيم في كلامك هتلاقي ربنا بيسخرلك في عز زعلك وإحباطك ناس تفرح قلبك بالكلام الرحيم اللي يقويك على الدنيا».

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