رامي إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

القاهرة - الخليج 365
حرص المخرج رامي إمام على طمأنة جمهور الزعيم عادل إمام على حالته الصحية وذلك بعد الشائعات الأخيرة التى طالته بتدهور حالته الصحية.
وقال رامي إمام فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن الزعيم بخير ولا صحة لكل الشائعات التى تتردد ما بين الحين و الأخر.
وأضاف أنه يتفهم حب الجمهور له، مشير أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي لكونه غايب على الساحة إلا أنه بصحة جيدة
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