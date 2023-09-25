شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز شخصيات جسدها خالد صالح بمشواره الفني فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل النجم خالد صالح، حيث رحل عن عالمنا 25 سبتمبر، وأحد النجوم الذين تمتعوا بموهبة تمثيلية كبيرة جعلته ضمن أبرز فناني السينما المصرية فى وقت قصير، واستطاع أن يلمع نجمه فى سماء الفن، وبرع فى أداء الأدوار المعقدة، وفى أدوار الشر وتميز بأدائها وإتقانها.

وقدم الراحل شخصيات لا تنسى من الشخصيات الدرامية التى جسدها على شاشة السينما والتليفزيون ومنها فى فيلم هى فوضى وشخصية حاتم أمين الشرطة وجملته "اللى مالوش خير فى حاتم مالوش خير فى مصر" وقدم جرعة كبيرة من الشر في شخصيته التي مازالت محفوره في ذاكره المشاهدين.

وشخصيته فى دور الضابط "رفعت السكرى" فى فيلم تيتو ، والتي قدمها بكل سهوله وكلمته في الفيلم للنجم أحمد السقا "أنا بابا يالا"

ومن الأدوار المهمة للنجم الراحل خالد صالح، وكانت له بعض الكلمات فى الفيلم مازالت محفورة فى ذاكرة المشاهدين ومن الكلمات: "بس إذا قررت تبقى فاسد مينفعش ترجع بريء، اللي ياكل من الشجرة مينفعش يبقى برئ واللي اتعود يعيش إله.. صعب إنه يعيش عبد"، و"أنا اصطفيتك، هتروح على فين؟ العالم ده كله بتاعي".