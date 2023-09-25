رسالة محبة من إلهام الفضالة وشهاب جوهر للسعودية في عيدها الوطني

قدمت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة رسالة محبة إلى السعودية شعبا وملكا وولي عهد، رفقة زوجها الفنان شهاب جوهر، خلال مداخلة هاتفية مصورة بالفيديو عبر قناة السعودية، احتفالا بالعيد الوطني الـ93 للمملكة.

شاركت إلهام الفضالة مداخلة الفيديو التي هنأت فيها الشعب السعودي بعيده الـ93، كما فعل الأمر نفسه الفنان شهاب جوهر عبر حساباتهما على تطبيق إنستغرام، مع إرفاق تعليق مختلف على هذه المداخلة.

وقال شهاب جوهر في رسالته: "بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الشعب السعودي كل عام وأنتم بخير".

فيما قالت إلهام الفضالة في نفس مداخلة الفيديو مع قناة السعودية: "من الكويت الحبيبة إلى المملكة العزيزة، نحب نهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ونهني كل الشعب السعودي في اليوم الوطني الثالث والتسعين ونقول لكم دامت أفراحكم يا أهل المملكة وكل عام وأنتم بخير".

كما كتبت إلهام الفضالة معلقة على الفيديو: "مشاركتنا في قناة السعودية بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، دمتم عزاً وفخراً .. وكل عام ومملكتنا الحبيبة بألف خير".

من ناحيته علق شهاب جوهر كاتبا: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي على قناة السعودية دامت أفراحكم يا أهل السعودية وكل عام وأنتم بخير".

كما نشرت إلهام الفضالة مقطع فيديو يحمل صورتها بالعباءة السعودية احتفالا باليوم الوطني السعودي، مع أغنية عمار يا السعودية.

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