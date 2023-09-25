قصي خولي: لم أتزوج حبيبتي بسبب إختلاف الأديان ولهذا السبب إبتعدت عن إبني

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري قصي خولي عن تفاصيل قصة الحب الأهم في حياته، مؤكداً أنها كانت المرأة الثانية التي يدخل معها في علاقة عاطفية ، ولكن القصة لم تنتهِ بالزواج .



وأضاف قصي: "قصة الحب استمرت 7 سنوات، ولكن لم نستطع الزواج بسبب اختلاف الأديان".

وتابع قصي أن علاقته بابنه جيدة للغاية، رغم ابتعاده عنه لفترات طويلة بسبب وجوده في أميركا مع والدته التونسية الاميركية التي انفصل عنها، ولكنهم وضعوا خطوطاً عريضة لتربية الطفل.

وكانت آخر أعمال قصي خولي مسلسل “ من … إلى ” دور قصة المسلسل حول أستاذ رياضيات بسيط يجد نفسه في دوامة مظلمة عندما تقع جريمة قتل مروعة في منزله، وتختفي زوجته الحامل. وما إن يبدأ البحث عنها، حتى تتكشف أسرار ما كان يتصور وجودها.