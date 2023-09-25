تركي آل الشيخ سعيد جداً بكلمات كريستيانو رونالدو .. وهكذا تفاعل معها

ميرنا وليد - بيروت - تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مع احتفال لاعبي النصر باليوم الوطني للمملكة، ومع كلمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية بشكل خاص.



وانتشر مقطع فيديو ، أظهر كواليس تحضيرات لاعبي الفريق للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وهم يرتدون الزي التقليدي للمملكة.

وقال كريستيانو رونالدو باللغة العربية في مقطع الفيديو: "يالله... يالله"، ما أثار تفاعلا واسعا.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر خاصية الحالة لصفحته الخاصة على موقع التواصل، لقطة من مقطع الفيديو، لقول رونالدو باللغة العربية: "يالله... يالله".