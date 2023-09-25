بالصور - نقولا الأسطا يحيي حفلاً غنائياً في النقاش وضبيه في أجواء من الحماس

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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني نقولا الأسطا حفلاً غنائياً ليل السبت الماضي، ضمن مهرجانات صيف لبنان في رعية مار منصور في النقاش وضبيه، وصادف حفل الفنان اللبناني قبل أيام من الاحتفال بعيد مار منصور، الذي يصادف في 27 أيلول/سبتمبر من كل عام.
وأدى الأسطا مختارات من أغنياته القديمة والجديدة، في جو من الحماس ومشاركة الحضور برقصات الدبكة.
كما إلتقط الحضور صوراً مع الفنان، وكانت سهرة عامرة على أنغام الطبل والدربكة، مع تواجد عدد كبير من الاطفال وجمهور غفير من جميع الاعمار الذي استمتع بأغاني الأسطا.
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