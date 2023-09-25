"مسار إجباري" تستعد لطرح "آسف" وحفل غنائي في "زد بارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تستعد فرقة "مسار إجباري"، لطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة التي تحمل اسم "آسف"، وذلك يوم 28 سبتمبر الجاري.

وتعد الأغنية الجديدة ختام ألبوم "مسار إجباري" الرابع الذي يحمل اسم "نص الحاجات".

تم طرح 4 أغاني سنجل من الألبوم وهم "نص الحاحات ، شكرا ، بقيت غريب، بكلمة"، والأغنية الخامسة هي "آسف".

أغنية "آسف" من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة.

كما تستعد فرقة مسار إجباري، لتقديم الأغنية لايف بحفل غنائي ضخم في "زد بارك" يوم 30 سبتمبر الجاري.

وتعيد "آسف" التعاون بين الشاعر محمد البحيري ومسار إجباري بعد أغنية "حد تايه" و "نص الحاجات".

"مسار إجباري" تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما أبرز أغانيهم "إقرأ الخبر" و "تقع وتقوم" و "الألبوم" و "نهايات

الحكاوي" و "شيروفوبيا" و "صباحك".

وهى فرقة غنائية مصرية تأسست عام 2004، وبدأت من الإسكندرية وتحديدًا من مكتبتها الشهيرة، وتقدم الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث

الغنائي المصري.

وتأسست على يد 5 موسيقيين، هم "هاني الدقاق، وهو الصوت الرئيسي ويعزف الجيتار، وأيمن مسعود ويعزف كيبورد، وأحمد حافظ، عازف جيتار، وأيضًا محمود صيام جيتار،

وتامر عطا الله ويعزف طبول".

وقدم الفريق 4 ألبومات والعديد من الأغاني المنفردة، بجانب تترات الكثير من المسلسلات والأفلام أحدثها "بكلمة" تتر مسلسل "الهرشة السابعة".