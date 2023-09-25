بعد تصدره التريند.. كيف علق الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "الفريدو" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمسلسل "الفريدو" الذي تخوض بطولته الفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي، بعد عرض الحلقة الأولى من العمل أمس الأحد، على شاشة قناة "أون".

وجاءت تعليقات الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "الفريدو" الذي تصدر التريند بعد عرضها بساعات قليلة، كالتالي، كتبت سارة عبد الرحمن: "مسلسل جميل جدا، إجتماعي أسري روعة عجبني أوي، قافلة الحلقة جامدة، إلهام شاهين بصراحة عاملة الدور حلو أوي، حكاية جميلة بدايتها حلوة".

بينما كتبت أسماء جابر: "الفريدو، ده مسلسل بيعرض دلوقتي على الشاشات منزلش غير حلقة واحدة، بس قد إيه المسلسل ده ضرب على وتر حساس جدا وهو الزهايمر، وده للاسف مرض لعين بيضرب كبار السن وللاسف زي ما الصحة خانتهم وضربهم مرض لعين زي الزهايمر كمان ولادهم وأهاليهم خانوهم وضربوهم بنفس الوحشية وتخلوا عنهم ورموهم وبدأوا يرموا الأحمال على بعض، إلهام شاهين لما نزلت ومعرفتش ترجع البيت بكت وقالت أنا خايفة، أنا نزلت ومعرفتش أرجع ومكنتش عارفة تكلم مين، وكل إلى حواليها ردوا بكل برود معلش كلنا بننسى، وحلهم الوحيد إرموها في دار مسنين بعد مربتهم ياه على الخسة".

وأيضا: كتبت جليلة خيري: "والله يا فهمي أنا اللي مش كويسة بنكدك اللي من أول حلقة ده". وكتبت زياد كريم: "نشاهد روعة وعظمة مسلسل الفريدو، ونجمتنا الجميلة الهام شاهين ودورها الرائع، حيث تجسد امرأة وحيدة تعاني من مرض الزهايمر، الهام شاهين تقدم دورًا جديدًا لم نره من قبل، وقد أعطت الجميع درسًا في التمثيل من خلال تجسيدها لشخصية سوسو بكل مشاعرها العميقة وألمها الصادق. نجمتنا العزيزة الهام شاهين، لن تتكرري مرة أخرى، واليوم قدمتي درسًا في الفن الأصيل".

وكتبت أمينة عيسى:"مسلسل الفريدو واضح من الحلقة الأولى إنه حلو أوي".

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الفريدو" ظهور صوت الدكتور مصطفى محمود، وهو يقول "بدون الحب مكنش ممكن يبقى فيه بيت، أو عش، ولا أسرة، وبدون الأسر مكنش هيبقى فيه أمم ولا شعوب، وصانع العمار هو الحب".

وظهرت "ثريا" التي تقدم شخصيتها إلهام شاهين في منزلها وبدأ عليها أعراض مرض الزهايمر بعد اكتشاف نسيان مكان الساعة وهي في جيب القميص الذي ترتديه.

ويظهر"فريد - أحمد فهمي" بإيطاليا وهو يحضر الطعام ثم يبدأ التجول داخل أحد المقاهي وبعدها يجلس على ترابيزة ويباشر أعماله.

ويتلقى شقيق فريد - أمير شاهين، مكالمة تليفونية تفيد بتوجهه إلى عمته "ثريا" لأنها خرجت من المنزل ولم تعد إليه مرة أخرى.

مسلسل "الفريدو" يعرض في تمام الساعة 8 مساء على قناة ON والإعادة 10 مساء على قناة On drama ".

"الفريدو" عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

مسلسل "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.