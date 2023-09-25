محمود عبدالمغني: أعشق محمد منير وأتمنى تقديم عمل فني ضخم عن حياته باسم "مشواري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان محمود عبدالمغني: "لو لم أكن ممثلا كنت أتمنى أن أكون طباخا"، وأضاف: "بحب أعمل محشي، وزوجتي شاطره في الطبيخ، واتعلمت من والدتي الطبيخ، وأنا بحبها جدا".

ووجه "عبدالمغني" رسالة لوالدته قائلا: "أنا بفوت في الحديد بسببك وأهم شيء دعاكي، ولا أنساها أبدا إنك وقفتي ضد خروجي من المدرسة، وكان نفسها أكون ضابط، وأول مرة أقدم دور في مسرحية شافتني وكانت فخورة وسعيدة بيا، وكانت حريصة حضور تصوير عمل فني بيجمعني بالنجمة يسرا وكانت بتعشقها وسلمت عليها وأخذتها يسرا بالحضن ووصيتها عليا "خلي بالك من محمود".

وأضاف خلال حلقة أمس من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "لم أعش قصص حب قبل الزواج ولكن مرة واحدة كنت أعيش قصة حب في المرحلة الإعدادية، ولم يكن حبا، لكنه إحساس زائف، وكنت صغير في السن".

واشار أنه يحب حب زوجته كتيرا، مضيفا: "جذبتني من أول مرة أشوفها، وطول الوقت بتغزل فيها وأقول كلمة حلوة، وهي ورا نجاحي وليها رؤية محترمة، وهي بتتفهم ظروف عملي في التمثيل"

وكشف محمود عبدالمغني أنه يحب الكينج محمد منير ويتمنى تقديم شخصيته، كما قام بغناء أغنية لـ منير، متابعا: "منير عايش معايا في كل مراحل عمري، وأتمنى إن أقدم عمل فني باسم "مشوار" عن الكينج محمد منير.