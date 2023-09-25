بعد نجاح "بمبي" كارولينا تستعد لإطلاق أغاني باللهجة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت المطربة الاستعراضية الفرنسية كارولينا كرم اللبنانية الأصل الإقامة بشكل دائم بمصر، بعد نجاحها في إحياء عدد من الحفلات التي أقيمت طوال صيف 2023 بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي.

وغنت كارولينا بمشاركة نجوم الأغنية تامر حسني، أحمد سعد، إيهاب توفيق، حسن شاكوش والتيك توكر الألماني نويل.

كما تستعد كارولينا لإطلاق عدد من الأغاني باللهجة المصرية، خاصة مع نجاح أولى أغانيها باللهجة المصرية في كليب "بمبى" مع اللبناني جاد شويري والتي اشتق اسمها من أغنية "الحياة بقى لونها بمبي" السندريلا سعاد حسني.

بالإضافة إلى إشادة الجمهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمها لأغنية " لو كنت نسيت" مع النجم تامر حسني بإحدى فقرات حفله بمهرجان العالم علمين

وشاركت كارولينا مؤخرا فى إحياء حفل زفاف ضخم فى ختام صيف 2023 بالساحل الشمالي بمشاركة النجم أحمد سعد وعقب الحفل اتفقا على أن يقدما عملا مشتركا خلال الفترة القادمة .