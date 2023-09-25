محمود عبدالمغني: فراق أمي وصديقي حسين من أصعب اللحظات في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان محمود عبدالمغني في حفلة أمس من برنامج "واحد من الناس" إنه أب لـ 4 أبناء هم: مريم وعمر وعلي وآدم.

وأضاف: "أنا دعيت في الكعبة ربنا يرزقني بهاجر وربنا أكرمني بـ آدم، وأنا عاشق للعائلة والتجمع على طبلية الأكل"، مضيفا: "عمر ابني لديه ميول إخراجية وفنية، ومن الممكن أن يكون ممثل".

وفي مفاحأة قدم د. عمرو الليثي هدية عبارة عن "طبق كشري" وسط فرحة محمود عبدالمغني وكشف أنه عاشق للكشري.

وأشار إلى أن فراق أمه وصديقه حسين من أصعب اللحظات في حياته، وكانت وصية صديقه أن يدفن في المقابر الخاصة بـ "عبدالمغني".

وتابع: "أنا كنت عصبي وأنا صغير في السن، ولكن دلوقتي في مرحلة رضا العقل والقلب وهو رضا دائم وهادئ، وفي ختام الحلقة لو اردت ان اقدم قصة حياتي سأقدمها في عمل فني باسم مشوار".

وقدم الدكتور عمرو الليثي درع برنامج "واحد من الناس" وقناة الحياة للنجم محمود عبد المغني عن مجمل أعماله