شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا لورين تخضع لـ عملية جراحية بسبب سقوطها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم نقل النجمة العالمية صوفيا لورين إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية طارئة بعد سقوطها في منزلها، وتعرضت الممثلة البالغة من العمر 89 عامًا لسقوط في منزلها في جنيف بسويسرا، ما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة في الورك والساق.



صوفيا لورين

وأكد فريقها السقوط والإصابات من خلال الحساب الرسمي لـ سلسلة مطاعمها، فكتب: "تسبب سقوط صوفيا لورين في منزلها بـ جنيف في إصابتها بكسور في الورك، وبعد أن خضعت لعملية جراحية بناجحة، سيتعين عليها الآن البقاء تحت المراقبة لـ فترة قصيرة من التعافي واتباع طريق إعادة التأهيل، ولحسن الحظ أن كل شيء سار للأفضل وستعود السيدة معنا قريبًا جدًا، وينتهز الفريق بأكمله في مطعم صوفيا لورين هذه الفرصة ليتمنى لها الشفاء العاجل".



صوفيا لورين

وقال مصدر لصحيفة هوليوود ريبورتر إن لورين سقطت في الحمام، وعلى الرغم من "التفاؤل الحذر" بشأن تعافيها، ستتبعها عملية طويلة من إعادة التأهيل.

وكان من المقرر أن تفتتح الممثلة فرعًا رابعًا جديدًا لسلسلة مطاعمها في مدينة باري الإيطالية، ولكن بسبب الحادث تم تأجيل أي من مواعيد ظهورها العام القادم، وكانت آخر مرة ظهرت فيها بداية الشهر في مهرجان البندقية السينمائي.

جاء أحدث دور للممثلة في فيلم The Life Ahead، وهو فيلم من إنتاج Netflix لعام 2020 من إخراج ابنها إدواردو.