شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإعلان الرسمى لفيلم The Goat استعدادًا لمشاركته فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق القائمون على فيلم The Goat للنجمة الحاصلة على الأوسكار ميرا سورفينو، الإعلان التشويقى الرسمي للفيلم، وذلك استعدادًا لمشاركته في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي التى تقام فعاليته في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل، حيث يعرض الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة.

وشاركت بطلة الفيلم ميرا سورفينو، في أكثر من 100 عمل من قبل، كما حصلت على أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، وجولدن جلوب عن دورها في فيلم Mighty Aphrodite للمخرج وودي آلن، كما ترشحت لجائزة برايم تايم وجولدن جلوب عن مسلسل Norma Jean & Marilyn، وشاركت أعمالها في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية.

تدور أحداث فيلم the goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.